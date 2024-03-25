В Малгобеке прошла встреча школьников со знатоком ингушской культуры Салманом Бадиевым

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых», встреча проходила в стенах школы номер два Малгобека. В мероприятии приняли участие более 250 ребят из 26 общеобразовательных учреждений города и Малгобекского района.

«Салман Бадиев всю свою сознательную жизнь посвятил изучению языка, традиций, обычаев и адатов нашего народа. Накопленными в данной сфере знаниями он и поделился с собравшимися», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, особое внимание было уделено теме «кодекса чести». В рамках своей лекции исследователь раскрыл глубину и важность этого понятия в контексте ингушской культуры.

Отмечается, что благодаря данному мероприятию ребята узнали для себя много нового и познавательного.