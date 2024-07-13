В Малгобекском районе Ингушетии ожидается чрезвычайная пожароопасность 

Жителей муниципалитета призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

При пожароопасности V класса нельзя бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.

Также не рекомендуется заправлять горючим топливный бак автомобиля при работающем двигателе, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.