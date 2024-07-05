В Малгобекском районе Ингушетии ожидается высокая пожарная опасность 

Напомним, когда уровень пожарной опасности достигает IV класса, необходимо крайне осторожно обращаться с огнем в лесу. Транспортные средства, движущие по сухой траве, искра, малейшая неосторожность человека могут вызвать пожар. При этом уровне пожарной опасности запрещается разведение костров, дымокуров, поскольку искры быстро распространятся по траве или деревьям.

«Будьте внимательны и осторожны», — призвали жителей и гостей республики в МЧС.

Ранее наше издание сообщало, что 5 и 6 июля в степных районах, а также 7 и 8 июля на территории республики (за исключением Джейрахского района) ожидается сильная жара +40 градусов.