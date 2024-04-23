В машине у жителя Ингушетии нашли марихуану

«Правоохранители остановили на автодороге Плиево — Ачалуки машину ВАЗ-217230 без государственных регистрационных знаков. На заднем пассажирском сиденье было обнаружено наркотическое средство «каннабис». Вес наркотика составил 19,88 грамма», — рассказал собеседник.

В отношении владельца автомобиля возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.

«Данный эпизод в очередной раз подчёркивает всю серьёзность проблемы незаконного оборота наркотиков и необходимость в принятии активных мер по её устранению, включая усиление контроля за ситуацией на дорогах региона», — добавил источник.