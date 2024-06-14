В Миннаце Ингушетии озвучили итоги конкурсов среди учащихся, посвященных Дню России

В Миннаце Ингушетии подвели итоги конкурсов среди учащихся, посвященных Дню России, мероприятия проводились в рамках республиканской госпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики» в целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей и подростков».
Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, работы оценивались в конкурсе стихов «Ах, Россия, моя дорогая» и конкурсе рисунков «Моя Россия».
Отмечается, что по итогам рассмотрения работ победителями признаны самые креативные участники.
Так, в конкурсе стихов «Ах, Россия, моя дорогая» места распределились следующим образом: 1 место — Килоева Х. И. (ГБОУ СОШ № 15 г. Назрань, стихотворение «Россия, Россия, Россия!»); 2 место — Картоева С. Р. (ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек», стихотворение «Родина»); 3 место — Акталиева А. А. (ГБОУ СОШ № 3 г. Карабулак, стихотворение «Россия, Россия, Россия!»).
В конкурсе рисунков «Моя Россия» призовые места отданы таким учащимся: 1 место — Патиев М. Р. (ГБОУ «СОШ-ДС № 22 г. Назрань, рисунок «Моя Родина — Россия»); 2 — место: Султыгова Р. Р. (ГБОУ СОШ № 5 с п. Троицкое, рисунок «Матушка Россия»); 3 место — Гадаборшева Я. Д. (ГБОУ СОШ № 5 с. п. Троицкое, рисунок «РОССИЯ — РОДИНА МОЯ»).