В Миннаце Ингушетии озвучили итоги конкурсов среди учащихся, посвященных Дню России

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, работы оценивались в конкурсе стихов «Ах, Россия, моя дорогая» и конкурсе рисунков «Моя Россия».

Отмечается, что по итогам рассмотрения работ победителями признаны самые креативные участники.

Так, в конкурсе стихов «Ах, Россия, моя дорогая» места распределились следующим образом: 1 место — Килоева Х. И. (ГБОУ СОШ № 15 г. Назрань, стихотворение «Россия, Россия, Россия!»); 2 место — Картоева С. Р. (ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек», стихотворение «Родина»); 3 место — Акталиева А. А. (ГБОУ СОШ № 3 г. Карабулак, стихотворение «Россия, Россия, Россия!»).

В конкурсе рисунков «Моя Россия» призовые места отданы таким учащимся: 1 место — Патиев М. Р. (ГБОУ «СОШ-ДС № 22 г. Назрань, рисунок «Моя Родина — Россия»); 2 — место: Султыгова Р. Р. (ГБОУ СОШ № 5 с п. Троицкое, рисунок «Матушка Россия»); 3 место — Гадаборшева Я. Д. (ГБОУ СОШ № 5 с. п. Троицкое, рисунок «РОССИЯ — РОДИНА МОЯ»).