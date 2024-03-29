В мошенничестве на 1,3 млн рублей при получении выплат подозреваются жительницы Ингушетии

По словам собеседника издания, правоохранители региона после поступления информации из управления МВД России по Ненецкому автономному округу, при проведении ОРМ установили, что женщины в 2023 году оформили фиктивную временную регистрацию в городе Нарьян-Маре, не выезжая за пределы Ингушетии.

Участницы мошеннической схемы незаконно получили выплаты в размере от 250 до 480 тыс. рублей каждая.

В действиях фигуранток усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество в крупном размере).