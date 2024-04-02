В Москве прошло собрание молодежного совета при Постпредстве Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, главной темой обсуждения стали мероприятия и активности на весенний семестр. Руководители комитетов выступили с предложениями, которые можно реализовать в этом триместре по их направлениям, а также зачитали небольшие доклады.

Так, Рахим Беков поднял тему взаимодействия молодежного совета и комиссии по работе с молодежью совета по делам национальностей при правительстве города Москвы и выступил по этому поводу.

Также ребята обсудили организацию Дня культуры Ингушетии в МГТУ имени Н. Э. Баумана и усиление информационной работы совета.