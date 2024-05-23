В Москве провели встречу со студентами-медиками из Ингушетии 

«В этом вузе в настоящее время обучается более 180 ребят из региона. Они активно участвуют в различных мероприятиях университета, а также постоянного представительства», — рассказал газете «Ингушетия» постпред Микаил Илезов.

Отмечается, что в приветственной речи ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич отметил большое значение подготовки кадров здравоохранения для республики. Перед ребятами выступила также Индира Сагова — первый заместитель председателя правительства Ингушетии.

Студенты в свою очередь активно задавали вопросы, как руководству вуза, так и представителям власти региона. Ребят волновали не только темы, связанные с учебой и возможностью трудоустройства, но и внеучебной деятельности, спортивной сферы, а также бытовые вопросы.