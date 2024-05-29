В музее ИЗО Ингушетии художник-модельер Лидия Хамхоева провела мастер-класс 

Как сообщили газете «Ингушетия» в культурном учреждении, школьники, участники программы «Пушкинская карта», с нескрываемым интересом слушали мастера и с большим удовольствием принялись за создание своих первых брошей.

Отмечается, что опытный наставник Лидия Хамхоева не только в доступной форме познакомила ребят с технологией изготовления, но и рассказала о символизме государственных цветов Ингушетии.

«Мастер-класс, помимо всего прочего, добавил ярких впечатлений накануне празднования 100-летия ингушской государственности, подарил детям новые знания и навыки, которыми они воспользуются в будущем», — подчеркнула главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.