В музее ИЗО Ингушетии художник-модельер Лидия Хамхоева провела мастер-класс 

Павел Цороев
Фото:
Музей ИЗО

Художник-модельер и профессиональный мастер вышивки шелковыми лентами и бисером Лидия Хамхоева провела мастер-класс в музее ИЗО в Карабулаке.

Как сообщили газете «Ингушетия» в культурном учреждении, школьники, участники программы «Пушкинская карта», с нескрываемым интересом слушали мастера и с большим удовольствием принялись за создание своих первых брошей. 

Отмечается, что опытный наставник Лидия Хамхоева не только в доступной форме познакомила ребят с технологией изготовления, но и рассказала о символизме государственных цветов Ингушетии.

«Мастер-класс, помимо всего прочего, добавил ярких впечатлений накануне празднования 100-летия ингушской государственности, подарил детям новые знания и навыки, которыми они воспользуются в будущем», — подчеркнула главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.

Мастер-класс
Культура