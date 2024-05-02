В музее ИЗО Ингушетии открылась выставка к 79-ой годовщине Победы в ВОВ

Как сообщили газете «Ингушетия» в культурном учреждении, экспозиция состоит из порядка 30 произведений художников и мастеров из фондов музея, отражающих подвиги и самоотверженность ингушских воинов, бесстрашно громивших врага на полях брани в тяжелую для Родины годину.

«Выставка «Победный май 45-го...» дает шанс познакомиться с героическим прошлым нашей Родины через призму искусства. Выставка организована в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» и будет доступна для посетителей до 15 мая нынешнего года», — рассказали изданию сотрудницы музея.