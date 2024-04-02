В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс росписи по стеклу

Как рассказал собеседник, азы художественной росписи стекла осваивали учащиеся первой школы города Карабулака.

«Дети под руководством мастерицы увлеченно наносили рисунки на стекло, для них это было не только интересным процессом, но и приобретением навыка, который может им пригодиться в будущем для создания уюта в своем доме», — поделился представитель музея.

Он также добавил, что дети свои довольно-таки интересные работы получили в подарок на память об этой встрече.



Мероприятие прошло в рамках федеральной программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».