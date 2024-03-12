В музее ИЗО Ингушетии прошла профилактическая беседа «Жизнь без наркотиков»

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошло профилактическое мероприятие для молодежи «Жизнь без наркотиков», сообщил нашей газете представитель учреждения.
Как проинформировал собеседник, участниками мероприятия, пропагандирующего здоровый образ жизни, стали школьники из Карабулака, студенты ИнгГУ, а также талантливые воспитанники Назрановской детской художественной школы.
Специалист по воспитательной работе Карабулакского ОМВД Зина Дзарахова рассказала молодежи о влиянии наркотических средств на здоровье человека и предостерегла от употребления наркотиков. Она поделилась реальными историями о последствиях такого выбора и обсудила возможные пути решения этой актуальной проблемы.
Во встрече также приняли участие, преподаватели художественной школы Назрани народный художник Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев и народный художник Чеченской Республики Ибрагим Полонкоев, сотрудники ОМВД психолог Зарема Патиева и инструктор НПП Магомед Оздоев. Все они мотивировали участников мероприятия к ведению здорового образа жизни и к дистанцированию от пагубных привычек.
Ученики художественной школы подготовили к мероприятию выставку рисунков по обсуждаемой теме. Ребята отразили свое видение проблемы наркотиков и важности здорового образа жизни.