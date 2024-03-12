В музее ИЗО Ингушетии прошла профилактическая беседа «Жизнь без наркотиков»

Как проинформировал собеседник, участниками мероприятия, пропагандирующего здоровый образ жизни, стали школьники из Карабулака, студенты ИнгГУ, а также талантливые воспитанники Назрановской детской художественной школы.

Специалист по воспитательной работе Карабулакского ОМВД Зина Дзарахова рассказала молодежи о влиянии наркотических средств на здоровье человека и предостерегла от употребления наркотиков. Она поделилась реальными историями о последствиях такого выбора и обсудила возможные пути решения этой актуальной проблемы.

Во встрече также приняли участие, преподаватели художественной школы Назрани народный художник Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев и народный художник Чеченской Республики Ибрагим Полонкоев, сотрудники ОМВД психолог Зарема Патиева и инструктор НПП Магомед Оздоев. Все они мотивировали участников мероприятия к ведению здорового образа жизни и к дистанцированию от пагубных привычек.



Ученики художественной школы подготовили к мероприятию выставку рисунков по обсуждаемой теме. Ребята отразили свое видение проблемы наркотиков и важности здорового образа жизни.



