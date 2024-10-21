В МВД по Ингушетии провели встречу с представителями национально-культурных автономий 

Как информировали газету «Ингушетия» в Миннаце региона, в зале заседаний МВД собрались руководители подразделений УОООП, ЦПЭ и УВМ, представители министерства по внешним связям, нацполитики, печати и информации республики, военного комиссариата субъекта, а также глав азербайджанской, афганской, грузинской, таджикской и других национально-культурных организаций.

Офицеры полиции рассказали собравшимся о деятельности, проводимой ОВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в регионе и призвали общественников усилить среди членов диаспор, особенно молодых, профилактическую работу для поддержания межнационального и межконфессионального мира, предотвращения вовлечения в противоправную деятельность несознательных элементов.