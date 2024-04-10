В МВД призвали жителей Ингушетии незамедлительно сообщать о подозрительных предметах 

Там напомнили, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств преступники используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, мобильные телефоны. Что-то из этого может быть обнаружено в транспорте, на лестничных площадках, в подъездах квартир, в учреждениях и общественных местах.

«Если вы обнаружили предмет, он вам показался подозрительным и не принадлежит людям, находящимся близко, то не оставляйте этот факт без внимания», — говорится в релизе.

В министерстве подчеркнули, что нельзя прикасаться к находке или отодвигать ее, необходимо предупредить людей, чтобы они отошли подальше, и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, не забывая, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Также родителей просят разъяснить детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Во всех случаях обнаружения вещей, подозрительных лиц, автотранспорта, немедленно нужно сообщить об этом правоохранителям, набрав «02» или по единому круглосуточному телефону доверия МВД — 8 (8734) 55-04-99.