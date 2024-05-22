В Назрани более 15 километров дорог приведут в нормативное состояние

Отмечается, что к настоящему времени подписаны контракты на выполнение работ, подрядчики уже приступают к ним.

Первой дорогой, реконструируемой в рамках нацпроекта, стала улица имени Минтимера Шаймиева. Это полотно — протяженностью 2,43 км.

«Объект для нас значимый, он ведет в Майское из Назрани. Кроме того, там немало частных домовладений. Поэтому, предвосхищая лишние вопросы, хочу заверить — все работы будут выполнены без закрытия дороги. В последнее время в Назрани приведены в нормативное состояние десятки километров дорог. Но при этом мы стремимся максимально комфортно для участников движения осуществлять все работы», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.