В Назрани демонтировали незаконную пристройку к коммерческому объекту

Градоначальника возмутило то, что работы велись прямо на пешеходном тротуаре. Конструкция выходила за красные линии и фактически отнимала у горожан часть общественного пространства, предназначенного для безопасного передвижения.

По поручению мэра нарушение было устранено незамедлительно. Собственник объекта самостоятельно разобрал незаконную конструкцию. Ему вынесено официальное предупреждение о недопустимости подобных действий в будущем.

«Тротуары созданы для пешеходов, а не для расширения частного бизнеса. Никто не имеет права самовольно захватывать общественную территорию и создавать неудобства жителям», — подчеркнул Руслан Оздоев.

Отмечается, что администрация города продолжит системную работу по выявлению самовольных строек. В зоне особого внимания находятся объекты, выходящие за красные линии и занимающие территории общего пользования.

Позиция руководства Назрани остается принципиальной: частные интересы не могут быть выше безопасности и комфорта горожан. Нарушения будут пресекаться независимо от статуса застройщиков.