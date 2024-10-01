В Назрани Ингушетии провели антинаркотическую акцию для студентов колледжа

Как информировали газету «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, в рамках акции активное участие принимали студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «КАДР» города Сунжа, которые пришли узнать больше о вреде наркотиков и способах борьбы с зависимостями.

Мероприятие началось с лекции, которую провели специалисты в области психологии и медицины. Они рассказали о различных типах наркотиков, их воздействии на организм, а также о признаках зависимости. Важно отметить, что многие студенты задавали вопросы, что свидетельствует о высоком уровне интереса к теме.

Отмечается, что студенты также обсудили не только последствия употребления наркотиков, но и способы противостояния этим негативным явлениям в обществе. Они рассуждали о роли семьи, друзей и образовательных учреждений в профилактике наркомании.