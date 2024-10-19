В Назрани Ингушетии задержали очередного лихача на иномарке 

Отмечается, что 36-летний горожанин за рулем Ford Mustang демонстративно грубо нарушал правила дорожного движения. Мужчина и автомашина были доставлены в отдел полиции.

Водитель привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП России, в том числе — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. С задержанным проведена профилактическая беседа.

В министерстве внутренних дел призвали автолюбителей соблюдать ПДД, не подвергать риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения.