В Назрани очищают ливневые лотки 

«Со временем бетонные лотки, по которым уходит вода, забиваются илом, поэтому их очистка является обязательной в работе ЖКХ. Однако бывают случаи, когда они забиваются мусором, который зачем-то бросают туда нерадивые граждане», — рассказали специалисты.

Отмечается, что работники в последние две недели вычищают все водоотводные лотки в городе. Кроме того, не прекращается и покос травы.