В Назрани подвели итоги детского турнира по футболу памяти Казбека Ужахова

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в результате упорной и напряженной борьбы в финал турнира вышли «Гамурзиево» и «Назрань-1».

В полуфинальных играх «Гамурзиево 1» не оставил шансов «Назрани 2», уверенно победив со счётом 5:0.

Параллельно «Назрань 1» тоже уверенно прошёл дальше, обыграв «Гамурзиево 2» — 3:0.

В матче за третье место «Гамурзиево 2» одолел «Назрань 2» (2:0), став в итоге бронзовым призером турнира.

Главным же событием дня стал финал, где «Назрань 1» и «Гамурзиево 1» сыграли между собой. Игра получилась яркой и результативной: «Назрань-1» уверенно переиграл соперника со счётом 5:1 и заслуженно забрал главный трофей.

Отдельного внимания заслуживают индивидуальные достижения игроков — организаторы отметили лучших практически в каждой команде: «Динамо Магас»: Хизир Котиев и Хабиб Хашагульгов; «Эрзи»: Абдуллах Кусиев и Саид Батыжев; «Назрань 1»: Магомед Баркинхаев; «Назрань 2»: Абдурахман Ужахов; «Гамурзиево 1»: Магомед Хадзиев; «Гамурзиево 2»: Саад Холухоев.

Также были вручены специальные награды по номинациям: лучший вратарь — Салман Цороев («Гамурзиево 2»); лучший защитник — Абдулла Кодзоев («Гамурзиево 2»);

лучший полузащитник — Халид Умаров («Гамурзиево 2»); лучший нападающий — Мухаммед Оздоев («Назрань 1»); лучший бомбардир — Ахмед Гаракоев («Гамурзиево 1»); лучший игрок турнира — Билал Камурзоев («Назрань 1»).

Особый момент церемонии — вручение приза имени Аслана Муталиева. Именную футболку Зелимхана Бакаева получил Мухаммед Оздоев из «Назрань 1».