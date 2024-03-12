В Назрани появится новая спортивная площадка от компании «Спортмастер»

По решению мэра Назрани Урусхана Евлоева площадка будет располагаться в районе 18-этажных домов в Насыр-Кортском округе, так как жители данного массива давно обращались с просьбами об организации досуга для молодежи.

Отмечается, что в рамках социального проекта «Поколение «Спортмастер» Коммолодежи Ингушетии оказывает содействие в предоставлении подобных площадок городам республики. Город Назрань в этот раз выступил с инициативой отвести земельный участок и подготовить основание под устройство площадки.

«Со своей стороны мы выделим необходимые средства для ремонта и восстановления детской площадки, чтобы создать одну общую зону для жителей улицы Столичная», — подчеркнул градоначальник.