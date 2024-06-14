В Назрани продолжается работа по установке новых урн 

На днях работы проводились по проспекту Базоркина. Кроме того, урны установлены и во дворе многоквартирного дома N 8, о чем ранее просили жители.

"Вместе с тем хотелось бы напомнить о необходимости содержания своей придомовой территории в чистоте и порядке собственниками помещений",- подчеркнули в муниципалитете.

Там рассказали, что с помощью камер наблюдения комиссией привлечены к ответственности более 35 лиц, допустивших нарушения в области благоустройства и санитарного состояния города.

Еще 18 дел в настоящее время находятся на рассмотрении. Работа в округах, как и в администрации города, по составлению протоколов ведется на постоянной основе.

Также начались рейдовые мероприятия по ул. Грейдерная, где имеется многолетняя проблема с несанкционированным сбором мусора горожанами.