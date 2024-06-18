В Назрани продолжаются работы по реконструкции улиц в рамках нацпроекта

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время активно ведутся работы по реконструкции двух улиц. Одна из них — улица Фабричная. Пролегающий дорожный участок протяженностью 1,53 км является одной из самых оживленных трасс с интенсивным автомобильным и пешеходным движением. Кроме того, именно там расположен Центральный крытый рынок республики.

«Именно эта улица становилась частым поводом для обращений жителей города к муниципальным властям. Благодаря нацпроекту сегодня эту проблему решить можно!», — подчеркнули а администрации города.

Отмечается, что одновременно ведутся мероприятия по капитальному ремонту улицы Таргимская протяженностью 1,19 км. Заказчиком работ является мэрия Назрани.

Часть работ по укладке асфальтобетонного покрытия уже проведена, затем — обустройство тротуара и нанесение дорожной разметки. Далее ожидается капитальный ремонт улицы Барханоева.