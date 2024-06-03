В Назрани произошли благоприятные изменения 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в округе осуществлена укладка тротуара по ул. Бузуртанова протяженностью 100 метров к образовательному учреждению.

По словам главы округа Махмуда Оздоева, обновлены линии электропередачи по ул. Халмурзиева протяженностью 900 метров. Также по ул. Южная заменен электропровод протяженностью 170 метров.

«Одновременно с этим ведется работа по обновлению городских остановок», — подчеркнул Махмуд Оздоев.

Жители выразили благодарность мэру Назрани Урусхану Евлоеву за внимание, которое оказывается округу.