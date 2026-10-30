В Назрани прошло мероприятие в память о жертвах конфликта 34-летней давности

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, в мероприятии приняли участие более 700 человек, в том числе Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, представители органов государственной власти, депутаты Народного Собрания, общественные и религиозные деятели, а также местные жители. Собравшиеся почтили память погибших и пропавших без вести, чьи имена увековечены на мраморных плитах мемориала.

В ходе церемонии выступил Глава региона, после чего имам Назрани Хизир Цолоев прочитал дуа. Кроме того, по инициативе руководителя субъекта была организована раздача сагIа. Религиозную программу также дополнили чтение назма и мовлид.

В своем обращении по этому поводу Глава республики подчеркнул, что День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Пригородном районе является одной из наиболее печальных и горестных страниц истории ингушского народа. С начала тех событий минуло более тридцати лет, однако горечь потери не утихает в сердцах каждого ингуша.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что трагедия стала суровым испытанием для ингушского народа, оставив неизгладимый след в исторической памяти и непоправимую боль в сердцах людей. Сотни жизней унесены, другие числятся пропавшими без вести, многие получили тяжелые увечья, десятки тысяч человек лишились крова и имущества.

«Мы преклоняем головы перед светлой памятью всех невинных людей, чьи жизни оборвались в те трагические дни. С глубоким сочувствием обращаемся к семьям, потерявшим близких, к людям, которые были вынуждены оставить родные места и пройти через тяжелейшие испытания. Память о трагедии 1992 года — наш общий нравственный долг. Она требует бережного отношения к исторической правде. Мы должны помнить об этом не только в дни траура, но и в повседневности, сохраняя уважение к прошлому и ответственность перед грядущими поколениями», — считает руководитель субъекта.

По его словам, свято храня память о пережитом, необходимо достойно отвечать на вызовы современности, учиться и работать наилучшим образом, чтобы благодаря сплоченности и единству обеспечить благополучие родного края и сделать Ингушетию самым процветающим и красивым регионом России.

«Сегодня особенно важно передать молодому поколению понимание ценности человеческой жизни, недопустимости насилия. Наша общая ответственность — сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились. В этот скорбный день выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Разделяю боль семей, для которых память о тех событиях остается незаживающей раной», — добавил Махмуд-Али Калиматов.