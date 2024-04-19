В Назрани провели акцию «10 000 шагов к жизни»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, в мероприятии приняло участие около 200 человек самых разных возрастов.

«Общепризнанный факт — для поддержания здоровья человек должен делать в сутки 10 тыс. шагов. Данная акция проходила вокруг одной из главных достопримечательностей города — пруда, благоустроенного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны В. В. Путиным», — рассказал представитель мэрии.

Напомним, в настоящий момент все еще проходит голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые будут благоустраиваться в 2025 году.