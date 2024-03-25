В Назрани провели работы по замене трансформатора на одной из улиц

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, новый агрегат обеспечит бесперебойное электроснабжение на данной улице. По словам специалистов, нынешнее оборудование превосходит по техническим характеристикам прежнее.

«Перед нами стояла задача — уложиться в максимально короткий срок. С чем мы успешно справились. Накануне этих работ нами были проведены предварительные мероприятия», — отметили в муниципалитете.