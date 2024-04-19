В Назрани проверили состояние дамбы Алханчуртского канала и русла реки Назранка

Проверка прошла в рамках мероприятий по безаварийному пропуску возможного паводка на территории Назрани в 2024 году. По распоряжению мэра Назрани Урусхана Евлоева была сформирована межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители администрации и главы административных округов города, а также специалисты Кавказского управления Ростехнадзора по Республике Ингушетия.

Отмечается, что по итогам инспекционного выезда был составлен акт о выявленных нарушениях. Этот документ направят балансодержателю гидротехнических сооружений для устранения обнаруженных проблем.