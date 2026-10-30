В Назрани реконструируют мини-футбольную площадку по просьбам горожан

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, хотя площадка и находится на балансе республиканского Минспорта, градоначальник проявил инициативу по её реконструкции. Его поддержало понимание, что объект активно используется местной молодёжью. По словам мэра, все обращения горожан объединяет простая и ясная цель — играть в футбол на качественно оборудованном стадионе.

Результатом совместного осмотра стало решение об объединении ресурсов. Силами городской администрации будет подготовлено основание и проведена асфальтировка площадки. Полный комплекс остальных работ, необходимых для возрождения поля, министерство спорта региона берёт на себя.

Руслан Оздоев в ходе осмотра также отметил находящуюся поблизости площадку для воркаута. Он предложил городскую помощь в подготовке её фундамента. Со своей стороны, министр пообещал, что всё оборудование и тренажёры на ней будут отремонтированы и приведены в полный порядок.

Для мэра принципиально важно, чтобы ни одно обращение жителей не осталось без реального воплощения. Создание безопасной и комфортной спортивной инфраструктуры для подрастающего поколения является одной из ключевых задач.