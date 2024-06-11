В Назрани стартовал капитальный ремонт двух оживленных улиц города 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, общая протяженность улиц составляет порядка 2,5 км.

«В нынешнем году нацпроект «Безопасные качественные дороги» помог воплотить в жизнь обращения жителей города по поводу указанных направлений», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, в городе аналогичные работы активно ведутся и на улицах Шаймиева, Могушкова.