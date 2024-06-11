В Назрани стартовал капитальный ремонт двух оживленных улиц города 

Павел Цороев
Фото:
Администрация г. Назрани

В Назрани стартовал капитальный ремонт двух ключевых улиц города — Фабричной, которая является одной из самых оживленных дорог города, и Таргимской. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, общая протяженность улиц составляет порядка 2,5 км. 

«В нынешнем году нацпроект «Безопасные качественные дороги» помог воплотить в жизнь обращения жителей города по поводу указанных направлений», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, в городе аналогичные работы активно ведутся и на улицах Шаймиева, Могушкова.

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