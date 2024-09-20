В Назрани улучшена дорожная инфраструктура благодаря реализации нацпроекта

Как сообщили газете «Ингушетия» городские власти, по заказу мэрии капитально отремонтированы: ул. Д. Могушкова — 1,58 км, ул. Гайрбек-Хаджи — 1,64 км, ул. М. Шаймиева. (Железнодорожная) — 2,43 км, ул. Фабричная — 1,53 км, ул. Таргимская — 1,19 км, ул. Барханоева — 0,32 км, ул. Октябрьская — 0,55 км, пр. Базоркина — 0,9 км. В настоящее время на завершающей стадии находится реконструкция ул. Насыр-Кортской.

Отмечается, что все работы осуществляются в условиях тесного взаимодействия с населением: учитываются их жалобы и пожелания.

«Качественные дороги — это первоочередная необходимость. Дороги, прежде всего, формируют качество жизни населения», — отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев.