В Назрани установили 10 информационных стендов с запретом о выбросе мусора 

Мэр города Урусхан Евлоев, сообщила его пресс-служба, усилил действия в борьбе за чистоту. Так, им внесены изменения в состав административной комиссии. Теперь возглавлять комиссию будет заместитель главы администрации муниципалитета Милана Мархиева.

«Кроме уже внесенных изменений в правила благоустройства города по выпасу скота, планируется еще ряд других изменений в работе комиссии, в том числе рассматривается вопрос увеличения штрафов», — отметили в профильном отделе мэрии.

Первое заседание комиссии запланировано сразу после окончания месяца Рамадан, где будут рассмотрены все составленные протоколы в отношении автомобилистов, которые на протяжении двух последних месяцев выставляли мусор на улицах Победы и Интернациональной.