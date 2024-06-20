В Назрани устраняют прорывы на центральных водопроводных трубах

Рабочая бригада Единого оператора Ингушетии в сфере водоснабжения и водоотведения трудится в Назрани — устраняет прорывы на центральных водопроводных трубах.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, восстановительные работы проводятся в Гамурзиевском административном округе по улице Ахриева.
Отмечается, что накануне аналогичные работы были осуществлены в Насыр-Кортском АО (очистка коллектора 18-ти этажных домов) и в Центральном АО (укладка водопровода по ул. Барханоева).
«Выражаем благодарность рабочим, которые трудятся в эту жаркую погоду и делают все для того, чтобы наладить водоснабжение в городе!», — подчеркнули в муниципалитете.