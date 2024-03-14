В Назрани в текущем году капитально отремонтируют 11 дорог 

Отмечается, что эти работы по большому счету осуществятся в Центральном административном округе. Ветхое покрытие полностью демонтируют, на дорогах уложат новые слои, а также установят бордюры и оборудуют улицы другой инфраструктурой.

В хорошее состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут следующие улицы: Насыр-Кортскую (3,25 км, в Н-КАО), Д. Могушкова (1,58 км, в Н-КАО), Гайрбек-Хаджи (1,64 км, в Н-КАО), М. Шаймиева (Железнодорожную) (2,43 км, в ЦАО), Фабричную (1,53 км, в ЦАО), Таргимскую (1,19 км, в ЦАО), Барханоева (0,32км, в ЦАО), Октябрьскую (0,55 км, в ЦАО), проспект Базоркина (0,9 км, в ЦАО).

«По результатам реализации этих проектов, дорожный фонд в центральной части города будет полностью приведен в нормативное состояние. Дополнительно еще одна улица будет капитально отремонтирована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — Цечоева протяженностью 0,9 км», — отметил мэр города Урусхан Евлоев.

По его словам, указанные улицы были определены горожанами по итогам голосования, которое состоялось весной прошлого года. Кроме того, улица Гурьевская в рамках бюджетных средств будет капитально отремонтирована.