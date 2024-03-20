В Назрановском районе Ингушетии чествовали участника СВО

Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Амирхан Измайлов, указом Владимира Путина уроженец сельского поселения Экажево удостоен медали «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Сегодня мне и военному комиссару Назрановского района и города Назрани Рахману Нальгиеву выпала честь вручить нашему бойцу государственную награду», — отметил Амирхан Измайлов.

Он выразил отважному военнослужащему глубокую признательность за доблесть, проявленную в зоне боевых действий, достойное выполнение воинского и гражданского долга. Участника СВО заверили в том, что любое его или его семьи обращение в органы власти будет оперативно рассмотрено.