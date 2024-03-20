В Назрановском районе Ингушетии чествовали участника СВО

В Назрановском районе чествовали участника специальной военной операции Руслана Аушева, тезки первого президента республики.
Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Амирхан Измайлов, указом Владимира Путина уроженец сельского поселения Экажево удостоен медали «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
«Сегодня мне и военному комиссару Назрановского района и города Назрани Рахману Нальгиеву выпала честь вручить нашему бойцу государственную награду», — отметил Амирхан Измайлов.
Он выразил отважному военнослужащему глубокую признательность за доблесть, проявленную в зоне боевых действий, достойное выполнение воинского и гражданского долга. Участника СВО заверили в том, что любое его или его семьи обращение в органы власти будет оперативно рассмотрено.