В Назрановском районе Ингушетии ликвидировали крупную стихийную мусорную свалку

Павел Цороев
Фото:
администрация Назрановского района РИ

На границе сельских поселений Экажево и Али-Юрт была ликвидирована стихийная свалка мусора, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики.

Отмечается, что для очистки территории потребовалось пять единиц тяжелой техники, которая в течение недели была задействована на территории в 4 га.

«В связи с тем, что на этом месте благодаря безответственным гражданам ежегодно возникает стихийная свалка, после устранения мусора были созданы искусственные насыпи для ограничения въезда транспорта на участок и возникновения повторных административных нарушений», — подчеркнул глава села Экажево Микаил Евлоев.

По его словам, в дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения.

Стихийные мусоросвалки
Свалка
Назрановский район