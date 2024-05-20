В Назрановском районе Ингушетии ликвидировали крупную стихийную мусорную свалку

Отмечается, что для очистки территории потребовалось пять единиц тяжелой техники, которая в течение недели была задействована на территории в 4 га.

«В связи с тем, что на этом месте благодаря безответственным гражданам ежегодно возникает стихийная свалка, после устранения мусора были созданы искусственные насыпи для ограничения въезда транспорта на участок и возникновения повторных административных нарушений», — подчеркнул глава села Экажево Микаил Евлоев.

По его словам, в дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения.