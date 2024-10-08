В Назрановском районе Ингушетии оказали помощь семье участников СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» власти района, старший сын Аушев Юнус Магомед- Шарипович 1992 года рождения погиб на фронте, а его младший брат Аушев Илез пропал без вести. По поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова семье была оказана помощь.

«Заботиться о семьях героев — наша обязанность. Мы должны помогать им, откликаться на любые просьбы. Это наш долг перед земляками, которые отдали свои жизни, защищая страну», — подчеркнул Амирхан Измайлов.