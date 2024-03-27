В Назрановском районе Ингушетии провели антитеррористическое мероприятие с мигрантами

Участники рейда ознакомили гастарбайтеров с основными положениями и требованиями российского законодательства.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, внимание было заострено на административной и уголовной ответственности за противоправные действия.

Отмечается, что до мигрантов довели информацию о проводимой структурными подразделениями, организациями и учреждениями работе, направленной на противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма.