В НБ Ингушетии детей знакомили с произведениями писателей-фронтовиков

Учащимся второй основной общеобразовательной школы города Сунжа вслух читали отрывки из произведений о героическом подвиге советских людей в битве с врагом.

Для проведения мероприятия были выбраны произведения Юрия Бондарева, Василя Быкова, Константина Симонова, а также фронтового корреспондента и писателя Багаудина Зязикова, самым известным произведением которого является повесть «Девять дней из жизни героя» о жителе сельского поселения Сурхахи Назрановского районе Мандре Нальгиеве, в одиночку противостоявшем белогвардейцам во время Гражданской войны 1917-1922 гг.