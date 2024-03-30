В очистке берегов реки Сунжа от мусора в Ингушетии приняли участие более 500 человек 

«Радует, что самые активные — это дети. Благодаря жителям Ингушетии мы делаем наш общий дом чище», — отметил Глава республики.

Он напомнил, что в своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России поставил задачу к 2030 году вдвое сократить уровень загрязнения рек.

«Хочу отметить, что в нашем регионе эта работа всегда велась активно, и она будет продолжена», — добавил Махмуд-Али Калиматов.