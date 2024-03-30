В очистке берегов реки Сунжа от мусора в Ингушетии приняли участие более 500 человек 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

В республике дан старт Всероссийской акции «Вода России». Более 3 км береговой линии реки Сунжи в Магасе очистили от мусора. В экологической акции, инициированной Минприроды субъекта, приняли участие свыше 500 человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Радует, что самые активные — это дети. Благодаря жителям Ингушетии мы делаем наш общий дом чище», — отметил Глава республики.

Он напомнил, что в своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России поставил задачу к 2030 году вдвое сократить уровень загрязнения рек.

«Хочу отметить, что в нашем регионе эта работа всегда велась активно, и она будет продолжена», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

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