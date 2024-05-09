В ОФСИН по Ингушетии чествовали сотрудников и ветеранов УИС 

Начальник учреждения полковник внутренней службы Сергей Меньшов в своем выступлении отметил весомый вклад сотрудников в обеспечении безопасности и порядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Особую благодарность он выразил ветеранам службы, которые своим опытом и знаниями продолжают вносить вклад в развитие УИС, делясь своим опытом и помогая молодым сотрудникам.

Сергей Меньшов подчеркнул, что их участие и поддержка невероятно ценны и существенно влияют на повышение эффективности работы всего учреждения.

Полковник пожелал всем сотрудникам и ветеранам счастья, здоровья и дальнейших успехов в их службе и жизни. Отличившимся сотрудникам были вручены благодарственные письма и ведомственные награды, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН по региону.

Напомним, ежегодно 7 мая профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительных инспекций, исправительных центров, а также подразделений ФСИН России, осуществляющих ведомственный контроль за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Бюро принудительных работ было создано в соответствии с циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 года.