В окрестностях села Мужичи Ингушетии прошел Северо-Кавказский форум «Спорт без преград: горный сет» 

Сборная Ингушетии заняла первое место на соревнованиях по адаптивному теннису в рамках Северо-Кавказского спортивно-реабилитационного форума «Спорт без преград: горный сет» в РСТЦ «Мужичи».
Как сообщили газете «Ингушетия» в реготделении Всероссийского общества слепых, в мероприятии участвовали представители всех регионов Северного Кавказа, а также власти, НКО, тренеры, инструкторы и спортсмены. Участники обсудили вопросы реабилитации людей с нарушениями зрения средствами физической культуры и спорта, а также инклюзивные практики и методики в адаптивном спорте.
Отмечается, что форум включал в себя соревнования по адаптивному теннису, где соревновались более 30 спортсменов. Командное первенство выиграла Ингушетия, второе место заняла Северная Осетия, третье — Дагестан. В личных зачетах победителями стали: среди мужчин — Алисхан Ганиев (Ингушетия), среди женщин — Саният Акаева (Дагестан).
Также были проведены «круглый стол» по вопросам адаптивного спорта, судейский семинар и мастер-классы по привлечению ресурсов для развития спортивных инициатив. Особое внимание уделили доступности спортивных возможностей для людей с инвалидностью.
Открытие форума посетил и. о. министра спорта Ингушетии Руслан Белхороев, который отметил важность таких мероприятий для развития адаптивного спорта. Адам Сагов, председатель Ингушской Республиканской Организации ВОС и руководитель проекта, подчеркнул, что спорт помогает преодолевать барьеры и расширять возможности для людей с ограничениями по зрению.
Напомним, проект «Спорт без преград: горный сет» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Министерства спорта Ингушетии и направлен на подготовку специалистов для реабилитации и социализации инвалидов по зрению в СКФО с помощью физкультуры и спорта, а также на профилактику малоподвижного образа жизни среди них. В рамках проекта организуются учебный онлайн-курс для тренеров, семинар для судей по адаптивному теннису и спортивно-реабилитационный форум с турниром, лекциями и квестами. Информационный партнёр проекта — газета «Ингушетия».