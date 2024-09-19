В окрестностях села Мужичи Ингушетии прошел Северо-Кавказский форум «Спорт без преград: горный сет» 

Отмечается, что форум включал в себя соревнования по адаптивному теннису, где соревновались более 30 спортсменов. Командное первенство выиграла Ингушетия, второе место заняла Северная Осетия, третье — Дагестан. В личных зачетах победителями стали: среди мужчин — Алисхан Ганиев (Ингушетия), среди женщин — Саният Акаева (Дагестан).

Также были проведены «круглый стол» по вопросам адаптивного спорта, судейский семинар и мастер-классы по привлечению ресурсов для развития спортивных инициатив. Особое внимание уделили доступности спортивных возможностей для людей с инвалидностью.