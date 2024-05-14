В отдаленном селе Аршты Ингушетии началась реконструкция кладбища 

По словам собеседника издания, рабочие ведут земляные работы. Два экскаватора по центру захоронений заняты снятием земляного слоя, там будет площадка под стоянку. Остальные же заливают фундамент для ограды.

«Масштабная реконструкция на кладбище проводится благодаря договоренности Махмуда-Али Калиматова и Микаила Гуцериева. С прошлого года в регионе восстановлено и приведено в порядок 42 мусульманских и христианских кладбища, идет полное восстановление башенных комплексов Ингушетии, выделяются средства на развитие экономики. И это именно те направления, на которые нацелен основатель фонда «Сафмар». При полном содействии региональных властей эти задачи будут решены в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе.

Строители проведут работы не только на территории кладбища, изменится и дорожная инфраструктура. Будет проведен ремонт подъездной дороги. Вместо старой грунтовой, будет асфальт, обустроят также автостоянку при въезде, а ритуальный дом перед входом расширят, там можно будет помолиться, совершить другие религиозные мероприятия. Кроме того, будет подготовлено помещение для хранения инвентаря.

Это кладбище, со слов жителей Аршты заложено около 200 лет назад, здесь хоронили людей еще до выселения ингушей в Казахстан и Киргизию в феврале 1944 года. Здесь похоронено более 1 тыс. человек.

Кладбище не только отремонтируют, значительно увеличится и его площадь. Старое захоронение было около 3,5 гектаров. После обновления площадь станет в два раза больше.

В планах мецената Микаила Гуцериева обновить все захоронения в республике. Программа рассчитана на несколько лет и должна завершиться до конца 2025 года.