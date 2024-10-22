В память о жертвах конфликта осени 1992 года в Ингушетии проведут более 70 мероприятий 

Традиционно администрации населенных пунктов окажут адресную продуктовую помощь нуждающимся семьям. В музеях и сельских ДК пройдут книжные выставки, тематические вечера, в школах также уделят внимание трагической странице в истории народа. Будут проведены уроки памяти, беседы и классные часы.

В День памяти жертв политических репрессий 30 октября на территории Мемориального комплекса «ГIоазота кашамаш» в Назрани в 11 часов соберутся представители органов государственной власти, депутаты парламента, общественные и религиозные деятели, свидетели событий 32-летней давности.

«Трагедия 1992 года стала тяжелейшим испытанием, оставившим неизгладимый след в нашей истории и наших сердцах. Тысячи ингушских семей столкнулись с невосполнимыми потерями, были лишены самого дорогого — дома и близких. Время не в силах стереть память о тех страшных событиях, боль от потерь не утихает. Мы скорбим о погибших. Наш долг — сохранять память об этой трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось», — считает Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, осенью 1992 года произошли события, названные потом «осетино-ингушском конфликтом» активная фаза которого пришлась на 31 октября - 5 ноября. Погибли сотни человек, десятки до сих пор числятся в списках пропавших без вести.

В течение нескольких дней места постоянного проживания в Пригородном районе и городе Владикавказе вынуждены были покинуть десятки тысяч представителей ингушской национальности. Не малая часть из них не может до сих пор вернуться в свои родовые села. Более того, несколько населенных пунктов правительством Северной Осетии включены в водоохранную зону и закрыты для возвращения.