В первый день выборов Президента наблюдатели не зафиксировали нарушений в Ингушетии

«Считаю немаловажным тот факт, что наблюдатели не зафиксировали вчера ни одного нарушения в проведении выборов со стороны комиссий», — сказал руководитель субъекта.

Он напомнил, что общественный транспорт в республике в дни выборов работает бесплатно.

«Тем, кто по состоянию здоровья или инвалидности не может прийти на избирательные участки, участковые избирательные комиссии обеспечивают участие в голосовании, выезжая к ним домой. Призываю жителей Ингушетии прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать за своего кандидата», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Во второй день голосования во всех городах и селах региона 142 избирательных участка работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Явка избирателей на выборы главы государства по итогам первого дня составила более 33%.