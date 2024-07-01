В подразделениях Росгвардии в Ингушетии стартовал летний период подготовки 

Офицер поздравил личный состав с наступлением нового периода обучения и выразил надежду на качественное и добросовестное несение службы, а также отметил ответственный и инициативный подход каждого военнослужащего и сотрудника к выполнению возложенных на него задач.

Так, росгвардейцам напомнили о неукоснительном соблюдении нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность войск национальной гвардии России при выполнении задач по предназначению, довели общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в стране.

Также был проведен комплекс занятий на специализированных учебных местах, в ходе которых прошли инструктажи по предупреждению травматизма на службе и в быту с отработкой практических действий. Особое внимание было уделено вопросам профилактики заболеваний и острых инфекций, случающихся в летний период, защите от высоких температур, мерам предупреждения теплового и солнечного ударов, действиям при укусах клещей.

Аналогичные мероприятия состоялись во всех подразделениях управления Росгвардии по республике в местах их постоянной дислокации.