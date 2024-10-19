В правительстве Ингушетии обсудили ход осенней призывной компании

По информации военного комиссара Заурбека Гадаборшева, подготовительные мероприятия проводятся в соответствии с планом, в то же время есть недостатки в работе ответственных структур по информированию граждан призывного возраста о необходимости явиться в военкоматы.

Он напомнил, что квота для региона, установленная штабом Южного военного округа, составляет 220 человек, в их числе — 25 водителей категории «С». Юноши пополнят ряды ВКС, сухопутных войск, ВМФ, войск национальной гвардии. Отправка первых двух команд из 20 военнообязанных запланирована на 20 октября.

«Служба в армии закаляет характер, способствует формированию таких важных качеств, как патриотизм, ответственность и дисциплинированность. Кроме того, у молодых людей появляется возможность сделать карьеру на государственной службе. Необходимо эффективно провести призывную кампанию, качественно и в полном объеме выполнить установленные для нашей республики нормативы», — подчеркнул Магомед Евлоев.

Вице-премьер поставил задачу максимально активизировать агитационную и разъяснительную работу с населением, добавив, что важно доводить до сведения граждан информацию о том, что новобранцы не будут направляться в зону СВО, а также об ответственности за уклонение от службы в армии.