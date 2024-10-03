В преддверии Дня учителя спикер парламента Ингушетии провел прием педагогов

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе парламента республики, среди основных тем, которые затронули учителя, были финансирование образования, повышение заработной платы, строительство новых школ. Особое внимание было уделено вопросу изучения, сохранения и развития родного языка.

Участники встречи также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в своей повседневной работе.

Секретарь ИРО партии «Единая Россия» Магомет Тумгоев выразил свою поддержку учителям, заверив, что их мнение важно и будет учтено при принятии решений о развитии образования в регионе.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке.

Завершением Всероссийского дня приема педагогов стала торжественная церемония награждения грамотами активных педагогов и победителей различных конкурсов.

Во встрече приняли участие вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике законодательного органа Аза Хашиева, депутат парламента Розат Долгиева, руководитель регионального исполнительного комитета ИРО партии Ибрагим Картоев, представители профильных ведомств.