В преддверии празднования 1 мая оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности

Оперативный штаб в республики преддверии празднования 1 мая просит жителей и гостей республики просит проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих.