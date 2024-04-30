В преддверии празднования 1 мая оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности

Оперативный штаб в республики преддверии празднования 1 мая просит жителей и гостей республики просит проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих.
При обнаружении подозрительных вещей и вызывающих подозрение транспортных средств, получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, необходимо сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.
Телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-58;
Телефон доверия управления ФСБ по республике: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8(8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8(8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8(8734) 55-99-99.