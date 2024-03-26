В преддверии Ураза-байрам 30 марта в Ингушетии стартуют субботники 

«С 30 марта по 6 апреля будем убирать наши улицы, парки, скверы, придорожные участки муниципальных дорог, а также проведем ямочный ремонт. Все жители, которые желают внести свой вклад в подготовку наших городов и сел к празднику, смогут присоединиться к этой акции», — отметил руководитель субъекта.

По его мнению, очень важно встретить Ураза-байрам (Мархаш) в чистоте и комфорте.

«Более того, необходимо помнить, что такие мероприятия, как субботники, не только помогают сделать населенные пункты чище, но и способствуют объединению, что сегодня особенно важно для нашего общества. Нам всем стоит помнить, что забота о чистоте и порядке вокруг нас — это забота о себе, о наших близких, о людях вокруг», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание сообщало, что с 5 по 8 апреля в республике будет проведена масштабная благотворительная акция «Мехка саг1а», в ходе которой будет роздано более 4 тыс. продуктовых наборов.

«Праздник Мархаш — время радости и щедрости, и мы хотим, чтобы каждая семья могла отметить его достойно. Помощь получат малоимущие и многодетные семьи. По традиции внимание уделим и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, участников и погибших в ходе СВО», — подчеркнул Глава региона.